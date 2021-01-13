Схроны немецких боеприпасов времен ВОВ найдены на Гомельщине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Немецкие боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в Гомельской области, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Схроны находились в лесу в полутора километрах от населенного пункта Майский (Брагинский район) и в 300 метрах от АЗС, расположенной возле Хойников.

"Было обнаружено большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов времен Великой Отечественной войны", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что нашли более 540 тротиловых шашек общей массой свыше 100 килограммов, пять реактивных снарядов, противотанковую мину, 75-миллиметровый артиллерийский снаряд и артиллерийские взрыватели.

На места обнаружения боеприпасов прибыла группа разминирования, которая проводит мероприятия по изъятию и уничтожению арсенала.