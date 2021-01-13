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Схроны немецких боеприпасов времен ВОВ найдены на Гомельщине
14.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Немецкие боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в Гомельской области, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Photo : УВД Витебска
Схроны находились в лесу в полутора километрах от населенного пункта Майский (Брагинский район) и в 300 метрах от АЗС, расположенной возле Хойников.
"Было обнаружено большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов времен Великой Отечественной войны", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что нашли более 540 тротиловых шашек общей массой свыше 100 килограммов, пять реактивных снарядов, противотанковую мину, 75-миллиметровый артиллерийский снаряд и артиллерийские взрыватели.
На места обнаружения боеприпасов прибыла группа разминирования, которая проводит мероприятия по изъятию и уничтожению арсенала.
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В одном месте нашли ящик с немецкой взрывчаткой, в нем было более 540 тротиловых шашек весом свыше 100 килограммов.
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