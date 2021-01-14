Источник материала: Tut.by

В ночь с 12 на 13 января в электричке Минск-Барановичи нашли тело женщины, сообщает газета «Наш край» со ссылкой на милицию.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тело женщины находилось в вагоне в хвостовой части поезда региональных линий экономкласса.

Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.

Как сообщали некоторые телеграм-каналы, умершая — 55-летняя жительница Минской области.