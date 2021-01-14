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В электричке Минск - Барановичи нашли тело женщины
Источник материала: Tut.by
В ночь с 12 на 13 января в электричке Минск-Барановичи нашли тело женщины, сообщает газета
Тело женщины находилось в вагоне в хвостовой части поезда региональных линий экономкласса.
Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.
Как сообщали некоторые телеграм-каналы, умершая — 55-летняя жительница Минской области.
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Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено.
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