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В электричке Минск - Барановичи нашли тело женщины

14.01.2021 08:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 12 на 13 января в электричке Минск-Барановичи нашли тело женщины, сообщает газета «Наш край» со ссылкой на милицию.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тело женщины находилось в вагоне в хвостовой части поезда региональных линий экономкласса.

Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.

Как сообщали некоторые телеграм-каналы, умершая — 55-летняя жительница Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено.
 
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