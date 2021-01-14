Беспорядки в Брюсселе: в эпицентре столкновений оказался Король Филипп

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Демонстранты собрались на улице вблизи полицейского участка в районе Сен-Хосе, протестующие требовали расследования гибели парня, который скончался вскоре после ареста 9 января, сообщает телеканал RTBF.

Выйти на мирный митинг в столице Бельгии призвала семья погибшего. Отозвались свыше 500 человек. Вскоре толпа начала строить баррикады, громить уличную мебель, вспыхнули пожары. Был атакован прибывший для разгона демонстрантов спецназ: полицейских забрасывали камнями. В ответ протестующих рассеивали с помощью водометов.

Известно, что на место столкновений прибыли бригады медиков, но точное число пострадавших пока не называется.

Полиции пришлось принять экстренные меры безопасности для следовавшего через район беспорядков кортеж Короля Филиппа. Видео проезда монарха быстро распространилось в социальных сетях.

Всего в правоохранительные органы поступило более 500 звонков из района протеста. Адвокат семьи погибшего, который заявил, что стражи порядка отреагировали на погромы достаточно оперативно.

Прокуратура Брюсселя проводит расследование. Возбуждено уголовное дело за непредумышленное убийство.

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