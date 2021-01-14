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Дело о краже семейной реликвии: старинные швейцарские часы вернулись домой
14.01.2021 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв - Sputnik. Летом этого года гомельчанин лишился семейной реликвии - из квартиры пропали золотые швейцарские карманные часы. Вместе с часами исчезли несколько золотых украшений и деньги.
По подозрению в совершении кражи был задержан 40-летний житель Гомеля. В краже мужчина сознался, но вернуть часы не мог. Если ювелирные украшения он сдал в ломбард, то золотые часы - знакомому коллекционеру.
"Следователю удалось разговорить подозреваемого, составить устный портрет покупателя часов, во взаимодействии с оперативниками установить его личность, а затем допросить", - рассказали в следственном комитете.
В итоге памятные часы все же вернулись к владельцу.
Самому же "похитителю" раритетных часов предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК - кража. Также в ходе следствия выяснилось, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов. По этому факту ему также предъявлено обвинение.
К жителю Гомеля применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
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Из квартиры гомельчанина летом пропала семейная реликвия - золотые карманные часы и украшения. Похититель часов успел от них избавиться, но следователи разыскали...
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