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Племяннику Елизаветы II грозит тюремный срок за попытку изнасилования

14.01.2021 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II столкнулась с очередным скандалом: на этот раз удар по репутации монарха нанес ее внучатый племянник - граф Саймон Патрик Боулз-Лайон, которого обвинили в попытке изнасилования.

Вслед за скандалами с участием сыновей Ее Величества - принцев Эндрю и Эдварда, королевство Британии пострадало от проступка племянника королевы. Саймон признался, что пытался применить насилие в сторону молодой девушки во время вечеринки в своем замке в Шотландии.

© REUTERS / TOLGA AKMEN
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Как сообщило издание Daily Mail, 34-летний племянник королевы Британии был очень увлечен 26-летней неизвестной, после чего изрядно выпил, вломился к ней в комнату и начал открыто домогаться.

По словам источников, все попытки девушки остановить графа, вызывали у него лишь насмешки и напоминания о том, что в своем доме он может делать все, что захочется. В результате, после длительной схватки с Саймоном, юная особа смогла выгнать его и начала звонить друзьям с просьбами о помощи.

"Она уже спала, когда он постучался в дверь и попросил впустить его. Она решила, что случилось что-то важное и открыла дверь, после чего он толкнул ее на кровать и сжал ее грудь. Она попыталась убежать в ванную, но Боулз-Лайон догнал ее", - рассказал адвокат пострадавшей стороны.

Протрезвев, племянник Елизаветы II попытался извиниться перед девушкой, объясняя все алкогольным опьянением, но девушка осталась непреклонной. В настоящее время графу грозит до пяти лет под стражей за попытку изнасилования.

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Очередной скандал в британской семье монархов шокировал общественность и снова подорвал психологическое состояние королевы.
 
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