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В Гомеле из горящего дома спаслась мама с новорожденным сыном
Источник материала: Tut.by
В Гомеле ночью загорелся дом. К счастью, сработал пожарный извещатель и разбудил хозяйку,
О том, что в Гомеле на улице 2-я Заводская горит дом, спасателям сообщили в три часа ночи 14 января. Звонившая женщина умоляла ехать быстрее.
Как выяснилось, хозяйка квартиры спала, но услышала звук сработавшего извещателя и быстро выбежала из горящего дома со своим новорожденным сыном.
Огонь повредил жилую комнату. Предполагаемая причина пожара — неисправная печь.
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Сигнал о том, что в Гомеле на улице 2-я Заводская горит дом, поступил спасателям в три часа ночи 14 января. Женщина умоляла ехать быстрее.
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