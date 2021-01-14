В Гомеле из горящего дома спаслась мама с новорожденным сыном

Источник материала: Tut.by

В Гомеле ночью загорелся дом. К счастью, сработал пожарный извещатель и разбудил хозяйку, рассказали в МЧС.

О том, что в Гомеле на улице 2-я Заводская горит дом, спасателям сообщили в три часа ночи 14 января. Звонившая женщина умоляла ехать быстрее.

Как выяснилось, хозяйка квартиры спала, но услышала звук сработавшего извещателя и быстро выбежала из горящего дома со своим новорожденным сыном.

Огонь повредил жилую комнату. Предполагаемая причина пожара — неисправная печь.