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В офисе редакции БелаПАН в Минске прошел обыск
14.01.2021 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета по городу Минску провели обыск в частном информагентстве БелаПАН. Об этом Sputnik сообщила представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.
"В рамках расследуемого уголовного дела в настоящий момент органом дознания по поручению управления Следственного комитета по городу Минску проводится обыск в офисе БелаПАН", – рассказала Гарлинская.
При этом она уточнила, что обыск проводят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста агентства Андрея Александрова. Статья 342 УК РБ – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
В настоящее время журналист Андрей Александров задержан.
Вместе с Александровым на связь перестала выходить его девушка Ирина Злобина. Сегодня стало известно, что и она проходит по уголовному делу. В СК пока не уточнили, по какому именно.
Редакция Sputnik следит за развитием ситуации.
Это не первый обыск в истории частного информагентства БелаПАН. В августе 2018 года сотрудница редакции Татьяна Коровенкова была подозреваемой в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". По так называемому
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Обыск связан с "делом Александрова": журналиста задержали 12 января по подозрению в организации и финансировании протестов.
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