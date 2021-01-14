В офисе редакции БелаПАН в Минске прошел обыск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета по городу Минску провели обыск в частном информагентстве БелаПАН. Об этом Sputnik сообщила представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В рамках расследуемого уголовного дела в настоящий момент органом дознания по поручению управления Следственного комитета по городу Минску проводится обыск в офисе БелаПАН", – рассказала Гарлинская.

При этом она уточнила, что обыск проводят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста агентства Андрея Александрова. Статья 342 УК РБ – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

В настоящее время журналист Андрей Александров задержан.

Вместе с Александровым на связь перестала выходить его девушка Ирина Злобина. Сегодня стало известно, что и она проходит по уголовному делу. В СК пока не уточнили, по какому именно.

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Это не первый обыск в истории частного информагентства БелаПАН. В августе 2018 года сотрудница редакции Татьяна Коровенкова была подозреваемой в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". По так называемому "делу БелТА" проходили также корреспонденты других негосударственных порталов. Поводом послужило "сообщение унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг ". В ноябре того же года уголовное дело в отношении подозреваемых было прекращено.