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На "Гродно Азот" объяснили причину аварийной остановки одного из цехов
14.01.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 14 янв – Sputnik. Первая в новом году аварийная остановка одного из производственных цехов произошла на ОАО "Гродно Азот". На предприятии пояснили, что произошло.
На этот раз вынужденно приостанавливалась работа цеха Карбамид-3, который вынужденно простаивал практически весь день 12 января.
Как пояснили в пресс-службе ОАО "Гродно Азот", около 13:30 произошла краткосрочная остановка ряда технологического оборудования цеха Карбамид-3 по причине короткого замыкания кабеля на одной из подстанций.
Остановка цеха производилась с его временно разгрузкой. К 23 часам того же дня технологический процесс был налажен и нагрузка цеха полностью восстановилась. На предприятии уточняют, что инцидент не повлиял на выпуск продукции "Гродно Азот".
Напомним, что цеха Карбамид-3, Карбамид-4 и Аммиак-4 несколько раз аварийно останавливали работу из-за проблем в технологическом процессе осенью 2020 года. В сентябре два из этих цехов почти на месяц останавливались на плановый ремонт.
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Аварийная остановка цеха Карбамид-3 на ОАО "Гродно Азот" стала первой в новом году, осенью 2020 цеха останавливались из-за неисправностей оборудования несколько раз.
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