Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 янв – Sputnik. Первая в новом году аварийная остановка одного из производственных цехов произошла на ОАО "Гродно Азот". На предприятии пояснили, что произошло.

На этот раз вынужденно приостанавливалась работа цеха Карбамид-3, который вынужденно простаивал практически весь день 12 января.

Как пояснили в пресс-службе ОАО "Гродно Азот", около 13:30 произошла краткосрочная остановка ряда технологического оборудования цеха Карбамид-3 по причине короткого замыкания кабеля на одной из подстанций.

Остановка цеха производилась с его временно разгрузкой. К 23 часам того же дня технологический процесс был налажен и нагрузка цеха полностью восстановилась. На предприятии уточняют, что инцидент не повлиял на выпуск продукции "Гродно Азот".

Напомним, что цеха Карбамид-3, Карбамид-4 и Аммиак-4 несколько раз аварийно останавливали работу из-за проблем в технологическом процессе осенью 2020 года. В сентябре два из этих цехов почти на месяц останавливались на плановый ремонт.