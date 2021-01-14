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В Хойниках в 300 метрах от АЗС нашли склад старых боеприпасов

14.01.2021 17:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойниках в 300 метрах от АЗС нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в Гомельской погрангруппе.


Информация о взрывоопасном схроне поступила пограничникам от местных жителей 13 января. Туда выбыла группа разминирования.


В итоге нашли 547 тротиловых шашек, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателей.

Все опасные находки будут уничтожены специалистами.

 
 
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Обнаружено 547 тротиловых шашек, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателей.
 
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