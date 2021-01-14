|
В Хойниках в 300 метрах от АЗС нашли склад старых боеприпасов
Источник материала: Tut.by
В Хойниках в 300 метрах от АЗС нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны,
Информация о взрывоопасном схроне поступила пограничникам от местных жителей 13 января. Туда выбыла группа разминирования.
В итоге нашли 547 тротиловых шашек, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателей.
Все опасные находки будут уничтожены специалистами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружено 547 тротиловых шашек, 5 реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, 5 артиллерийских взрывателей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)