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Гибель ребенка в колодце в поселке Свислочь: возбуждено дело
14.01.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено после трагической гибели 10-летнего мальчика в колодце в поселке Свислочь, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
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По словам официального представителя СК Юлии Гончаровой, следствие не будет делать поспешных выводов. Уже опрошены сотрудники УП "Жилтеплосервис" и Пуховичского водоканала, изъята необходимая для расследования документация.
"По объяснениям ответственных лиц, данный колодец являлся неэксплуатируемым очистным сооружением. Он прекратил работу еще в 2003 году и был законсервирован. Колодец мог заполняться лишь грунтовыми, дождевыми, талыми водами", – сказала она в эфире "Радио-Минск".
Она также уточнила, что по факту гибели мальчика уже возбудили дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса – служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.
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Коммунальщики заверяют, что колодец, в который упал мальчик, перестал эксплуатироваться в 2003 году и был законсервирован.
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