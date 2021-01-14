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Гибель ребенка в колодце в поселке Свислочь: возбуждено дело

14.01.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено после трагической гибели 10-летнего мальчика в колодце в поселке Свислочь, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : Telegram / Следственный комитет РБ
Пошел кататься на санках: в Минской области умер 10-летний мальчик

Несчастный случай произошел 10 января: ребенок отправился кататься на санках и пропал. Позже сотрудники милиции обнаружили в канализационном колодце обувь и шапку мальчика, а когда откачали воду – и его тело.

По словам официального представителя СК Юлии Гончаровой, следствие не будет делать поспешных выводов. Уже опрошены сотрудники УП "Жилтеплосервис" и Пуховичского водоканала, изъята необходимая для расследования документация.

"По объяснениям ответственных лиц, данный колодец являлся неэксплуатируемым очистным сооружением. Он прекратил работу еще в 2003 году и был законсервирован. Колодец мог заполняться лишь грунтовыми, дождевыми, талыми водами", – сказала она в эфире "Радио-Минск".

Она также уточнила, что по факту гибели мальчика уже возбудили дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса – служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

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Теги: Минск
 
 
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Коммунальщики заверяют, что колодец, в который упал мальчик, перестал эксплуатироваться в 2003 году и был законсервирован.
 
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