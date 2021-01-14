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В Беларуси в 2 раза увеличены сроки административного ареста

14.01.2021 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Принятие обновленных кодексов направлено не только на профилактику правонарушений и гуманизацию законодательства, но и ужесточает ответственность за грубые повторные правонарушения, заявили в МВД.

"Принятые сегодня кодексы направлены, в первую очередь, на усиление предупредительной функции административного законодательства и снижение количества фактов привлечения к ответственности", – заявил первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан.

© Photo : Минюст
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Вместе с тем он отметил, что в Беларуси увеличены сроки административного ареста с 15 до 30 суток – за грубые правонарушения, если они повторятся в течение года.

Кроме этого, отметил Башан, введен институт профилактических мер воздействия, по его словам, теперь такие меры как устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия будут применяться к несовершеннолетним.

С момента вступления в силу этих кодексов, правонарушения разделены на три категории в зависимости от степени их опасности.

"Это проступки, например, переход дороги в неположенном месте. За их совершение в первый раз будут применяться профилактические меры – предупреждение, устное замечание", – пояснил он.

Второй вид – значительные, к таким относится, в частности, нарушение правил маневрирования. За них в зависимости от ситуации могут применяться как штраф, так и предупреждение, уточнил первый заместитель начальника Академии МВД.

© Sputnik
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"И грубые – например, вождение в нетрезвом виде. За эти правонарушения сразу предусмотрены жесткие меры ответственности", – подчеркнул представитель МВД.

В новых кодексах системно пересмотрены административные взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности, упрощена процедура доказывания при наличии видеозаписи и признания правонарушителем своей вины.

"Задача не стоит наказать всех. Стоит задача профилактики правонарушений", – подчеркнул Алексей Башан.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД отметили, что перед правоохранительными органами не стоит задача - наказать всех, а поставлена задача профилактики правонарушений.
 
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