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Украинец решил нарушить границу, чтобы найти работу в Беларуси

15.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14янв – Sputnik. Пограничники задержали в Ельском районе украинца, который решил нарушить границу, чтобы найти в Беларуси работу, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

© Photo : ГПК
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Нарушителя обнаружили в среду 13 января военнослужащие заставы "Подгалье".

"Мотивом нарушения границы жителя соседней страны оказался поиск работы в Беларуси", – сказали в ГПК.

Там также отметили, что 54-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания в республике.

Украинца депортировали на родину и запретили ему на два года въезжать в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинца за незаконный переход границы депортировали на родину и запретили ему на два года въезжать в Беларусь.
 
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