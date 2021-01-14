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Украинец решил нарушить границу, чтобы найти работу в Беларуси
15.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14янв – Sputnik. Пограничники задержали в Ельском районе украинца, который решил нарушить границу, чтобы найти в Беларуси работу, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
Нарушителя обнаружили в среду 13 января военнослужащие заставы "Подгалье".
"Мотивом нарушения границы жителя соседней страны оказался поиск работы в Беларуси", – сказали в ГПК.
Там также отметили, что 54-летний мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания в республике.
Украинца депортировали на родину и запретили ему на два года въезжать в Беларусь.
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Украинца за незаконный переход границы депортировали на родину и запретили ему на два года въезжать в Беларусь.
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