Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Личный врач действующего президента США Дональда Трампа Харольд Борнстейн, ранее заявивший, что он станет самым здоровым в истории Штатов главой государства, умер на 74-м году жизни, сообщило издание New York Times.

В опубликованном в газете некрологе не приводятся причины кончины медика.

Борнстейн стал известен после того, как в 2015 году предвыборный штаб Трампа опубликовал справку с его подписью: в ней говорилось, что анализ крови будущего президента страны "просто великолепен", Трамп обладает "выдающейся силой". Доктор заявил, что он будет самым здоровым из граждан, когда-либо избиравшихся в президенты.

Борнштайн был гастроэндокринологом и лечил Трампа с 1980 года, до этого времени врачом президента являлся его отец.

Медик полагал, что после победы на президентских выборах Трамп назначит его официальным врачом главы государства, но этого не произошло. В 2017-м Трамп перестал пользоваться услугами Борнштайна – после того, как доктор рассказал журналистам, что он принимает препараты для роста волос.