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Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками Нацбанка

15.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Телефонные мошенники, звонящие белорусам посредством мессенджеров, начали представляться сотрудниками Национального банка Беларуси, говорится в сообщении, размещенном на Едином портале финансовой грамотности.

© Photo : РУП "Белпочта"
Активизировались мошенники, которые представляются "Белпочтой"

Ранее в МВД республики констатировали, что в республике произошел всплеск телефонных мошенничеств: неизвестные посредством мессенджеров звонят гражданам, говорят, что они сотрудники того или иного банка, и под различными предлогами выманивают у них данные банковских карт, чтобы снять с них деньги.

"В последнее время в Беларуси зафиксированы звонки в Viber от мошенников, которые представляются сотрудниками Национального банка. При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра Национального банка +375 (17) 375-20-02 с использованием официального логотипа", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что сотрудники белорусских банков никогда не используют мессенджер Viber для звонков своим клиентам.

Специалисты просят граждан быть бдительными и никому не сообщать личную информацию и данные карточки.

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Теги: Минск
 
 
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Специалисты просят граждан быть бдительными и никому не сообщать личную информацию и данные карточки.
 
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