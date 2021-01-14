Покусала милиционера: жительнице Солигорска вынесен обвинительный приговор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Суд Солигорского района приговорил участницу несанкционированной акции протеста, укусившую милиционера за руку, к двум годам домашней "химии", сообщили в прокуратуре Минской области.

Кроме этого, ей назначен штраф - она должна выплатить пострадавшему милиционеру почти 200 долларов.

Следствием было установлено, что 11 октября 2020 года, когда 57-летнюю женщину милиционеры везли на служебном автомобиле в Солигорский РОВД для разбирательства, она укусила одного из них в области локтевого сустава, сказали в прокуратуре.

Там уточнили, что в РУВД женщину доставляли для разбирательства по факту нарушения порядка проведения массового мероприятия.

По данным прокуратуры, в результате сотруднику милиции были причинены легкие телесные повреждения, которые не повлекли кратковременного ухудшения здоровья. В суде обвиняемая вину признала частично, она пояснила, что не имела намерений нарушать общественный порядок, говорится в сообщении.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Солигорского района постановил в отношении П. обвинительный приговор... ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.