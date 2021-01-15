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Резонансное убийство бизнесмена в Гродно: год спустя дело не раскрыто

15.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 15 янв – Sputnik, Инна Гришук. Год назад в Беларуси начали расследовать громкое дело об убийстве в стиле "лихих девяностых": неизвестный выстрелил предположительно из ружья в 55-летнего бизнесмена у ворот его собственного дома в пригороде Гродно, ранения оказались смертельными. По горячим следам преступник не был найден, убийцу продолжают искать до сих пор.

© Sputnik / Инна Гришук
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Убит в машине у ворот частного дома

Убитым оказался известный гродненский предприниматель Александр Пресняк, один из акционеров и основателей гродненской перчаточной фабрики, владелец различной недвижимости. Поздно вечером 14 января 2020 года мужчина подъехал к воротам своего дома в деревне Чеховщизна в пригороде Гродно на BMW-X6. Здесь его поджидал убийца. Когда Пресняк открыл дверцу машины, неизвестный выстрелил в него, предположительно - из ружья. От полученных ранений бизнесмен скончался.

Выстрел слышала семья погибшего. Известно, что в тот момент дома находилась гражданская жена Пресняка и их трехлетний ребенок. Убийство попало на камеры видеонаблюдения, установленные на соседском доме. На записи было видно, что сразу же после выстрела какой-то человек убежал с места преступления в сторону города. Все происходило поздним вечером – ближе к 22 часам. Следственная группа на место прибыла уже ночью 15 января.

Сашка-косичка и история с ртутью

Сельчане – соседи убитого – с самого начала выдвинули версию, что убийство могло быть заказным и, скорее всего, связанным с рабочими делами бизнесмена. О Пресняке в деревне рассказывали и хорошее, и плохое. Ближайших соседей у погибшего было немного. Его дом находится на окраине деревни у озера. С одной стороны живет партнер по бизнесу, с ним с другой находится незаселенный дом, который на момент убийства принадлежал Пресняку. Часть домов на улице еще достраиваются.

© Sputnik / Инна Гришук
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Соседи рассказали, что бизнесмен начал строить свой дом еще в 90-е, а заселился только в 2000-х годах. В деревне его называли Сашка-косичка, так как мужчина носил прическу с косичкой. Он вел здоровый образ жизни – ездил на велосипеде, бегал, практиковал ходьбу босиком летом и зимой.

О рабочих делах убитого известно мало – лишь то, что он является акционером перчаточной фабрики, владельцем различной недвижимости. Соседи говорили, что погибший бизнесмен мог давать деньги в долг.

Вспоминали сельчане и об истории примерно пятилетней давности, после которой с застреленным бизнесменом перестал общаться его партнер по бизнесу Игорь, который живет на соседнем участке. В доме Игоря в разных местах обнаружили ртуть, в том числе в диване, на котором спал мужчина. Его маленькая дочь и жена чувствовали недомогание. Откуда взялась в доме ртуть, выяснить тогда не удалось. Но Игорь после этого прекратил общение с Александром, убрал калитку в заборе, через которую раньше ходили друг к другу в гости, а по периметру двора установил видеонаблюдение.

Искали таксиста

Найти убийцу по горячим следам не удалось. В первый же день по факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Беларуси. К раскрытию преступления были подключены оперативные сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Отрабатывались различные версии убийства, в том числе и версия, связанная с предпринимательской деятельностью бизнесмена.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Спустя неделю после громкого убийства милиция стала искать водителя такси, который мог проезжать мимо места преступления вечером 14 января 2020 года, и его пассажиров. Их просили позвонить в милицию, чтобы получить информацию, связанную с раскрытием особо тяжкого преступления, гарантировали конфиденциальность. После этого информации о том, как продвигается расследование, не было.

Что говорят в СК?

Как сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, в настоящее время главным следственным управлением расследование данного дела продолжается, продолжается отработка следственных версий. Кроме того, направлено международное поручение, в рамках которого устанавливается наличие хозяйственной деятельности убитого бизнесмена за рубежом.

Подобные убийства 

В последний раз в Беларуси похожее дерзкое убийство бизнесмена произошло в городе Березино Минской области в сентябре 2016 года.

Тело предпринимателя Сергея Метельского было обнаружено с огнестрельным ранением в подожженной машине на трассе на выезде из города. Дело удалось раскрыть спустя два с половиной года. Летом 2019 года состоялся суд. Бывшего спецназовца Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению, второго фигуранта дела Ростислава Светчикова – к 24 годам лишения свободы.

© Sputnik / Ирина Букас
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По версии следствия, мужчины за вознаграждение пообещали менеджеру минского предприятия Андерю Косяку выбить большой долг, который числился за компанией, которой ранее руководил Метельский. Разговор о возврате денег не удался, Синькевич выстрелил в шею Метельскому. Спустя несколько месяцев – в ноябре 2016 года Синькевич и Светчиков убили Андрея Косяка, его тело было найдено лишь спустя два года.

В Гродно подобное преступление произошло в 1993 году, когда у калитки дома был застрелен председатель Гродненского облисполкома Дмитрий Арцименя. Он был первым в истории независимой Беларуси крупным чиновником, ставшим жертвой заказного убийства. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм, оно до сих пор числится в списке "глухарей".

 
Теги: Гродно
 
 
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Следствие продолжает отрабатывать различные версии, также устанавливается, вел ли убитый хозяйственную деятельность за пределам Беларуси.
 
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