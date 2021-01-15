Опасные тюбинги: в Минске на горках травмы получили почти 150 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. За две недели января пострадали 126 детей и 20 взрослых, у них выявлены переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени, сообщила в пятницу пресс-служба Мингорисполкома.

"Понятно, что люди хотят кататься с горки недалеко от дома, и наша задача не запрещать, а создавать безопасные условия для этого. Работа в этом направлении будет продолжена", - отметил заместитель председателя столичной мэрии Александр Дорохович.

Он поручил специалистам профильных служб определить места, где чаще всего травмируются горожане, чтобы оборудовать "правильные" горки. Сейчас в Минске насчитывается 44 склона, соответствующие всем требованиям безопасности. Однако катаются люди не только в специально оборудованных местах, но и на небезопасных склонах.

В основном травмы на горках получают те, кто идет кататься на тюбинге. Как полагают специалисты, главным минусом зимней "ватрушки" является неуправляемость и возможность развить огромную скорость. При движении центр тяжести смещается, и человек поворачивается головой вниз, в результате повышается вероятность получения травмы.

После ряда случаев травмирования Следственный комитет предложил регламентировать продажу и использования тюбингов.