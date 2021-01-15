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В Витебске произошел пожар на дизель-электростанции в БСМП
Источник материала: Tut.by
В Витебске вечером 14 января произошел пожар на дизельной электростанции в больнице скорой медицинской помощи на проспекте Фрунзе,
В одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.
В больнице есть свет: электричество поступает от передвижных дизель-генераторов.
Специалисты планируют закончить ремонт на дизельной электростанции к 17 часам 15 января.
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Специалисты планируют закончить ремонт на дизельной электростанции к 17 часам 15 января.
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