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В Витебске произошел пожар на дизель-электростанции в БСМП

15.01.2021 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 14 января произошел пожар на дизельной электростанции в больнице скорой медицинской помощи на проспекте Фрунзе, сообщает МЧС.

В одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.

В больнице есть свет: электричество поступает от передвижных дизель-генераторов.

Специалисты планируют закончить ремонт на дизельной электростанции к 17 часам 15 января.

 
Теги: Витебск
 
 
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Специалисты планируют закончить ремонт на дизельной электростанции к 17 часам 15 января.
 
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