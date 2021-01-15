В Витебске произошел пожар на дизель-электростанции в БСМП

Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 14 января произошел пожар на дизельной электростанции в больнице скорой медицинской помощи на проспекте Фрунзе, сообщает МЧС.

В одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.

В больнице есть свет: электричество поступает от передвижных дизель-генераторов.

Специалисты планируют закончить ремонт на дизельной электростанции к 17 часам 15 января.