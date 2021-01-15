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В Минском районе электрогазосварщик погиб на работе

15.01.2021 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина работал за станком, когда одежда попала в его подвижную часть. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

Несчастный случай произошел днем 14 января в поселке Михановичи Минского района в производственном здании одного из предприятий.

35-летний электрогазосварщик работал за станком, когда в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. По предварительной информации, ему сдавило грудную клетку одеждой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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35-летний электрогазосварщик работал за станком, когда в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. По предварительной информации, ему сдавило...
 
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