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В Минском районе электрогазосварщик погиб на работе
Источник материала: Tut.by
Мужчина работал за станком, когда одежда попала в его подвижную часть. Об этом
Несчастный случай произошел днем 14 января в поселке Михановичи Минского района в производственном здании одного из предприятий.
35-летний электрогазосварщик работал за станком, когда в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. По предварительной информации, ему сдавило грудную клетку одеждой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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35-летний электрогазосварщик работал за станком, когда в подвижную часть оборудования попала его одежда. Мужчина погиб. По предварительной информации, ему сдавило...
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