Десятки человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Более 30 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий республики.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси в ночь на пятницу по местному времени. Эпицентр располагался недалеко от города Мамуджу на глубине 10 км. В регионе были разрушены многие здания. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.

По информации местных властей, на данный момент известно о 34 погибших, около 600 человек пострадали. Власти не исключают, что число жертв может возрасти – многие погибшие по-прежнему находятся под завалами.

Спасательная операция продолжается, для извлечения людей из-под завалов используется тяжелая техника.