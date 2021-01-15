Отменили расстрел: суд огласит новый приговор убийцам стариков под Минском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв - Sputnik. Коллегия по уголовным дела Минского областного суда сегодня зачитает новый приговор обвиняемым, которые были признаны виновными в убийстве пожилых людей в Минской области, сообщили в суде.

Весной 2020 года суд уже выносил приговор по данному делу - основному фигуранту 29-летнему Виктору Скрундику была назначена смертная казнь . Еще троим фигурантам дела также был вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год. Адвокаты обжаловали приговор, Верховный суд отменил его и отправил дела на новое рассмотрение новым составом суда.

"Сегодня в 12:00 часов Минский областной суд огласит судебное постановление по данному уголовному делу", - сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя областного суда Юлия Корзун.

Новы судебный процесс был отрытым, как и предыдущий, он длился несколько месяцев. Основной фигурант, который уже был признан судом виновным в убийстве двух пенсионеров с особой жестокостью, в последнем слове в суде заявил, что не убивал их.

Как следует из материалов дела, в начале 2019 двое мужчин вошли в дом к пенсионеру в одной из деревень под Минском и стали требовать деньги, старика избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом. За неделю до этого аналогичное преступление - убийство с особой жестокостью было совершено в отношении пожилой женщины.

В Беларуси было всего несколько случаев, когда отменили вынесенные смертные приговоры. В 2017 году такой приговор был отменен убийцам молодой пары на улице Алибегова в Минске, дело было отправлено на новое рассмотрение новым составом суда. Затем суд снова приговорил двоих убийц к смерти, Верховный суд оставил это решение в силе .

Также в 2013 году был отменен смертный приговор убийце студентки в Гомеле Александру Грунову: его дело было отправлено на новое рассмотрение. В 2014 году Верховный суд оставил в силе решение Гомельского областного суда о смертной казни, приговор был приведен в исполнение.

Беларусь – единственное в Европе государство, где назначаются и приводятся в исполнение смертные приговоры.