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Внезапная смерть: в Новополоцке умер 36-летний чиновник

15.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Скончался новополоцкий чиновник Алексей Станевич, о его смерти в Instagram сообщил председатель местного горисполкома Дмитрий Демидов.

Станевич был заместителем директора КУП "Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости", координатором инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, а также помощником мэра города Дмитрия Демидова.

"Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега", - говорится в сообщении, которое размещено в соцсети Демидова.

Чиновник скончался в четверг, 14 января. О причинах смерти пока не сообщается.

Алексей Станевич родился в 1984 году. Долгое время преподавал в Полоцком госуниверситете, а также в Полоцком государственном экономическом колледже. В последние годы работал в местном центре предпринимательства и недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Станевич был помощником мэра города, а также параллельно с этим занимал несколько высоких должностей.
 
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