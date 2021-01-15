Внезапная смерть: в Новополоцке умер 36-летний чиновник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Скончался новополоцкий чиновник Алексей Станевич, о его смерти в Instagram сообщил председатель местного горисполкома Дмитрий Демидов.

Станевич был заместителем директора КУП "Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости", координатором инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, а также помощником мэра города Дмитрия Демидова.

"Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега", - говорится в сообщении, которое размещено в соцсети Демидова.

Чиновник скончался в четверг, 14 января. О причинах смерти пока не сообщается.

Алексей Станевич родился в 1984 году. Долгое время преподавал в Полоцком госуниверситете, а также в Полоцком государственном экономическом колледже. В последние годы работал в местном центре предпринимательства и недвижимости.