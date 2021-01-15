ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Французский мотогонщик скончался от полученных на "Дакаре" травм

15.01.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Французский мотогонщик Пьер Шерпен, впавший в кому после падения на этапе "Дакара-2021", скончался, сообщается на официальном сайте гонки.

52-летний гонщик получил серьезную травму голову в результате падения в ходе седьмого этапа "Дакара". Спортсмена доставили на вертолете в больницу города Сакаки, где врачи его прооперировали. С тех пор он находился в искусственной коме.

"Во время транспортировки на медицинском самолете из Джедды во Францию Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения 10 января", - говорится в сообщении.

Шерпен участвовал в "Дакаре" четвертый раз в карьере, после шести этапов он шел 77-м в генеральной классификации в зачете мотоциклов. Ранее он выступал на "Дакаре" в 2009, 2012 и 2015 годах, когда гонка проходила в Латинской Америке.

Французский мотогонщик стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотогонщик Пьер Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных в ходе ралли-рейда.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Внезапная смерть: в Новополоцке умер 36-летний чиновник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by