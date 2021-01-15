Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Французский мотогонщик Пьер Шерпен, впавший в кому после падения на этапе "Дакара-2021", скончался, сообщается на официальном сайте гонки.

52-летний гонщик получил серьезную травму голову в результате падения в ходе седьмого этапа "Дакара". Спортсмена доставили на вертолете в больницу города Сакаки, где врачи его прооперировали. С тех пор он находился в искусственной коме.

"Во время транспортировки на медицинском самолете из Джедды во Францию Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения 10 января", - говорится в сообщении.

Шерпен участвовал в "Дакаре" четвертый раз в карьере, после шести этапов он шел 77-м в генеральной классификации в зачете мотоциклов. Ранее он выступал на "Дакаре" в 2009, 2012 и 2015 годах, когда гонка проходила в Латинской Америке.

Французский мотогонщик стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда.