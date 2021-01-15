Пытаясь избежать ответственности, наркокурьер проглотил психотропы

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Мужчину срочно доставили в районную больницу, где врач-эндоскопист успешно извлек из желудка сверток с кристаллическим веществом белого цвета. Эксперты определили, что кристаллы - это параметилэфедрон общим весом 18 граммов. В МВД сообщили, что по оперативной информации сотрудники наркоконтроля остановили для досмотра легковой автомобиль "фольксваген" в Калинковичском районе. В салоне находились двое мужчин. В момент задержания один что-то проглотил. Заметим, курьер очень рисковал. Ведь попав в желудок, психотроп вполне мог привести к трагическому исходу. Следователями дана правовая оценка действиям мужчин. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.