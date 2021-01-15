Первый смертный приговор вынесен в Беларуси в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв - Sputnik. Минский областной суд вынес смертный приговор 29-летнему Виктору Скрундику за убийство двух человек с особой жестокостью.

Сегодня этот приговор был оглашен в выездном задании в суде Слуцкого района. Такой приговор мужчине уже был вынесен второй раз . Ранее Верховный суд Беларуси отменил расстрельный приговор убийце и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.

Его двум подельникам оставлены длительные сроки: Валентину Бушнину 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Виталию Мятежу - 22 года колонии усиленного режима. Третьему фигуранту дела - Сергею Захарченко суд назначил 1 год исправительных работ с выплатой 10% заработка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Как следует из материалов дела, в начале 2019 года двое мужчин вошли в дом к пенсионеру в одной из деревень под Минском и стали требовать деньги, старика избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом. За неделю до этого аналогичное преступление - убийство с особой жестокостью было совершено в отношении пожилой женщины.

Высшую меру наказания в Беларуси назначают за особо тяжкие преступления, это наказание применяется к мужчинам, достигшим 18 лет. Женщин, несовершеннолетних и стариков к смертной казни не приговаривают.

Беларусь является единственной в Европе страной, где назначается смертная казнь и приговоры приводятся в исполнение.