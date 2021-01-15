Семилетняя девочка каталась на тюбинге и получила ЧМТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ребенок получил черепно-мозговую травму при катании с горки в Минске, об этом рассказали в пресс-службе СК.

Инцидент случился днем 13 января. Семилетняя девочка спускалась на "ватрушке" с горы около одного из домов на улице Харьковской. При спуске она ударилась головой о дерево, получив черепно-мозговую травму.

Девочка была доставлена в больницу. По факту случившегося Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в зимний сезон не рекомендуется использовать для катания склоны и спуски, где есть деревья, стены строений, столбы и другие объекты, которые могут стать источником травм. Кроме того, любителям катаний желательно использовать защитные средства: налокотники, наколенники, шлемы и учитывать возрастные ограничения, которые указаны в инструкциях к спортинвентарю. Также родителей попросили не оставлять маленьких детей одних.

По данным Мингорисполкома, только за первые две недели текущего года в результате зимних развлечений уже пострадали 126 детей и 20 взрослых. Они получили переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени.

В основном травмируются те, кто использует для катания тюбинги. Специалисты отмечают, что главным минусом популярной "ватрушки" является неуправляемость и возможность развить большую скорость. При движении центр тяжести смещается, и человек поворачивается головой вниз, в результате чего повышается вероятность получения травмы.

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