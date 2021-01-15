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Журналиста и его подругу подозревают в финансировании протестов в Беларуси
15.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске двух предпринимателей по подозрению в финансировании незаконных протестных акций, сообщили в МВД Беларуси.
© Photo : Генпрокуратура Беларуси
"В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов США и евро", – сообщили Sputnik в пятницу в ведомстве.
По данным МВД, денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BY_help.
Как заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, раскрыли преступление сотрудники подразделений ОБЭП в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в республике.
Он уточнил, что подозревемые – 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина. Они, по мнению МВД, с августа 2020 года занимались передачей денег лицам, принимавшим участие в массовых беспорядках и других протестных акциях в Минске.
Казакевич также рассказал, что данные граждане были задержаны 12 января.
По словам замминистра, финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в изоляторах задержанных на протестах. Казакевич уточнил, что эти средства они получали из-за рубежа.
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В тайниках сотрудники правоохранительных органов обнаружили валюту - более 100 тысяч долларов США и евро.
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