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Журналиста и его подругу подозревают в финансировании протестов в Беларуси

15.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске двух предпринимателей по подозрению в финансировании незаконных протестных акций, сообщили в МВД Беларуси.

© Photo : Генпрокуратура Беларуси
Генпрокурор о лицах протеста и ответственности за экстремизм

"В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов США и евро", – сообщили Sputnik в пятницу в ведомстве.

По данным МВД, денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BY_help.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, раскрыли преступление сотрудники подразделений ОБЭП в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в республике.

Он уточнил, что подозревемые – 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина. Они, по мнению МВД, с августа 2020 года занимались передачей денег лицам, принимавшим участие в массовых беспорядках и других протестных акциях в Минске.

Казакевич также рассказал, что данные граждане были задержаны 12 января.

По словам замминистра, финансирование осуществлялось в том числе путем оплаты штрафов, возмещения средств, выставленных для компенсации государству затрат за содержание в изоляторах задержанных на протестах. Казакевич уточнил, что эти средства они получали из-за рубежа.

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года и на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

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Теги: Минск
 
 
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В тайниках сотрудники правоохранительных органов обнаружили валюту - более 100 тысяч долларов США и евро.
 
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