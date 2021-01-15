Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Гоночный грузовик Камаз под управлением Антона Шибалова врезался в вертолет на последнем, 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", рассказал РИА Новости пресс-атташе команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Эрик Хайруллин.

На финиш гонки камион Шибалова приехал с разбитым воздухозаборником, который расположен на крыше кузова, что довольно нетипичное повреждение в случае если машина не опрокидывалась.

"Оказалось, что вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и в какой-то момент, когда несущийся на скорости грузовик подбросило, он задел, по всей видимости, лыжу вертолета, что, конечно, очень опасно", – рассказал Хайруллин.

Он отметил, что к вопросу организаторских полетов над трассой во время соревнований нужно подходить более тщательно.

Ралли-рейд "Дакар-2021" проходил в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В зачете грузовиков первые три места заняли гонщики "КАМАЗ-МАСТЕР". Первым стал экипаж Дмитрия Сотникова , россияне впервые в карьере одержали победу. Второе и третье места – у экипажей Антона Шибалова и Айрата Мардеева. В общей сложности у российской "конюшни" уже 18 побед на "Дакаре".

Экипаж Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто", оставшийся единственным из белорусов после схода Сергея Вязовича , занял шестое место в грузовом зачете.

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