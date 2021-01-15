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Камаз в прыжке врезался в вертолет на последнем этапе "Дакара"
15.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Гоночный грузовик Камаз под управлением Антона Шибалова врезался в вертолет на последнем, 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", рассказал
На финиш гонки камион Шибалова приехал с разбитым воздухозаборником, который расположен на крыше кузова, что довольно нетипичное повреждение в случае если машина не опрокидывалась.
© Photo : МАЗ-СПОРТавто
"Оказалось, что вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и в какой-то момент, когда несущийся на скорости грузовик подбросило, он задел, по всей видимости, лыжу вертолета, что, конечно, очень опасно", – рассказал Хайруллин.
Он отметил, что к вопросу организаторских полетов над трассой во время соревнований нужно подходить более тщательно.
Ралли-рейд "Дакар-2021" проходил в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В зачете грузовиков первые три места заняли гонщики "КАМАЗ-МАСТЕР". Первым
Экипаж Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто", оставшийся единственным из белорусов после
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Винтокрылая машина организаторов слишком низко зависла над трассой, а камион в тот момент на большой скорости подпрыгнул на неровности.
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