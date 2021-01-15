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Легковушка, маршрутка и троллейбус столкнулись в Минске
15.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Легковой автомобиль, маршрутное такси и троллейбус столкнулись в Минске, в больницу доставлена женщина, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Бреста
Авария произошла днем в пятницу 15 января на пересечении улиц Вирской и Брилевской белорусской столицы.
"Водитель автомобиля Kia не учла погодные условия и на перекрестке улиц совершила наезд на троллейбус, который остановился из-за технической неисправности", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого машину отбросило в крайнюю правую полосу, где она врезалась в маршрутку Mercedes.
В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Kia, она была доставлена с места происшествия в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла по вине женщины, которая находилась за рулем Kia, ее же с места ДТП доставили в больницу.
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