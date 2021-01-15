Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Заслуженный артист России, актер кино и театра Александр Воробьев скончался в Москве в возрасте 58 лет, об этом сообщил в пятницу Московский театр Олега Табакова.

"С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет", - говорится в сообщении на сайте театра.

Воробьев сыграл в "Табакерке" множество ролей, в театре отметили, что спектакль "Два ангела, четыре человека" невозможно представить без его участия.

"1 января 1989 года Александра Воробьева приняли в труппу... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", - подчеркнули в театре.

Александр Воробьев родился в 1962 году в Гомеле, в 1979-м он поступил в ГИТИС, а после его окончания играл в Московском областном театре имени драмы, а после – в "Табакерке". Сыграл много ролей в кино, в том числе "Дальнобойщики", "Хиромант", "Адмирал", "Ирония судьбы. Продолжение" и других.

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