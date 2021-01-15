За полторы недели в Могилевской области произошло 4 убийства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства четырех убийств, которые произошли в Могилевской области с начала нового года, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

1-е убийство

4 января в милицию поступило сообщение: на улице в деревне Высокое было обнаружено тело 49-летней местной жительницы. Было установлено, что погибшая проживала со своей старшей сестрой и ее сожителем. В преступления между жертвой и 63-летним мужчиной возникла ссора и подозреваемый задушил женщину.

2-е убийство

5 января в деревне Неговля под Кировом в милицию поступило сообщение о смерти 58-летнего местного жителя - мужчина скончался в результате полученных множественных телесных повреждений. Брат убитого рассказал, что возможно потерпевший сам причинил себе травмы при колке дров.

Однако в момент трагедии в доме находился еще один мужчина. Он и раскрыл подробности: между братьями возникла ссора, в результате чего "один из них нанес обухом топора множественные удары второму, от которых последний в последующем скончался". Свидетель добавил, что успел снять все на видео. Запись в настоящее время изъята и приобщена к материалам уголовного дела.

3-е убийство

8 января в Кировске 60-летний мужчина до смерти избил своего 69-летнего соседа, с которым выпивал. Убийству предшествовала ссора между собутыльниками.

4-е убийство

10 января в Бобруйске в одном из гаражей было обнаружено тело 54-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести. Выяснилось, что 30 декабря он выпивал в гараже у своего 42-летнего приятеля. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Хозяин гаража затем ушел, а вернувшись спустя несколько дней обнаружил, что его знакомый умер от полученных травм. Подозреваемый спрятал тело за машиной и укрыл его целлофановым пакетом. Труп обнаружил брат хозяина гаража, он же и сообщили обо всем в милицию.

"По всем происшествиям следователями возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, назначены экспертные исследования", - сообщила Лавринович.