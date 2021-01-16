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В Витебской области в этом сезоне подледной рыбалки утонули 14 человек

16.01.2021 08:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области с начала сезона подледной рыбалки утонули 14 человек, сообщает МЧС.

В 2020 году сезон выхода на лед рыбаки в Витебской области открыли рано. К сожалению, для 13 человек рыбалка на тонком льду оказалась последней в жизни, сообщили в МЧС. В 2021 году утонул еще один человек.

Напоминаем, пока толщина льда не достигнет 7 см, выходить на него нельзя.

 
 
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В МЧС напоминают, что пока толщина льда не достигнет 7 см, выходить на него нельзя.
 
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