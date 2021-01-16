В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел вечером 15 января в частном доме на улице Садовой в деревне Прошково Глубокского района. Погибли хозяйка и ее сын, сообщает МЧС.





Когда приехали спасатели, уже обрушилась часть крыши. Под завалами в одной из комнат работники МЧС нашли тело 60-летней хозяйки дома.

Позже на полу в ванной обнаружили труп ее 34-летнего сына. Мужчина жил в этой же деревне и пришел в гости к матери.

В доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

В МЧС полагают, что причиной пожара могло стать неправильное пользование печью.