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В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын

16.01.2021 11:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел вечером 15 января в частном доме на улице Садовой в деревне Прошково Глубокского района. Погибли хозяйка и ее сын, сообщает МЧС.


Когда приехали спасатели, уже обрушилась часть крыши. Под завалами в одной из комнат работники МЧС нашли тело 60-летней хозяйки дома.

Позже на полу в ванной обнаружили труп ее 34-летнего сына. Мужчина жил в этой же деревне и пришел в гости к матери.

В доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

В МЧС полагают, что причиной пожара могло стать неправильное пользование печью.

 
 
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Причиной пожара могло стать неправильное пользование печью.
 
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