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В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел вечером 15 января в частном доме на улице Садовой в деревне Прошково Глубокского района. Погибли хозяйка и ее сын,
Когда приехали спасатели, уже обрушилась часть крыши. Под завалами в одной из комнат работники МЧС нашли тело 60-летней хозяйки дома.
Позже на полу в ванной обнаружили труп ее 34-летнего сына. Мужчина жил в этой же деревне и пришел в гости к матери.
В доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.
В МЧС полагают, что причиной пожара могло стать неправильное пользование печью.
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Причиной пожара могло стать неправильное пользование печью.
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