В Солигорске без тепла остались почти 100 многоквартирных домов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Почти 100 многоквартирных домов, несколько детских садов, магазинов и школа остались без теплоснабжения в Солигорске, где ночью произошел прорыв трубопровода на теплотрассе.

Сегодня днем в Минской области прогнозируется до 20 градусов мороза, ночью температура воздуха может понизиться еще больше. Сообщение в МЧС о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 миллиметров по улице Ленинского Комсомола, 30 в Солигорске поступило около часа ночи.

"На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и 2 магазина", – сообщили Sputnik в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по предварительным оценкам восстановить теплоснабжение получится уже сегодня днем.