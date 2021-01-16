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Мошенники "развели" финансиста из Витебска почти на пять тысяч долларов
16.01.2021 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 16 янв – Sputnik. Финансовый аналитик из Витебска попался на довольно распространенную уловку интернет-мошенников и потерял с банковской карты 12 тысяч рублей (примерно 4,6 тысячи долларов - Sputnik), сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Звонок потерпевшему поступил с незнакомого номера, причем звонили не по телефону, а через мессенджер, что уже должно было насторожить финансового аналитика.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Представившись сотрудниками одного из банков, неизвестные сообщили, что со счета мужчины поступила заявка на оформление кредита в размере 1000 рублей. И уточнили, действительно ли он отправлял заявку", – отметили в пресс-службе УВД.
Витеблянин ответил собеседникам, что никаких заявок не оставлял и вообще является клиентом другого финансового учреждения. "Сотрудник банка" сообщил, что ему необходимо узнать данные карты, чтобы уберечь собеседника от возможных мошенников.
Потерпевший сообщил, что сам свяжется со своим банком и собрался класть трубку, но мошенник быстро сказал, что переключит витеблянина на сотрудника банка, где тот обслуживается. Сразу с потерпевшим заговорила женщина, которая представилась техническим специалистом его банка.
Дальше разговор пошел по "накатанной схеме". Потерпевший сообщил мошеннице четыре последних цифры номеров всех своих карт, идентификационный номер и коды подтверждения, которые пришли ему в СМС. После того, как мошенники получили доступ к счетам потерпевшего, они сняли с них 12 тысяч белорусских рублей.
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.
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Мужчина попался на классическую уловку интернет-мошенников, о которой регулярно рассказывают в последнее время в милиции.
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