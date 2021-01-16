Попытка суицида: военнослужащий Пинского погранотряда доставлен в больницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ЧП в Пинском погранотряде, где военнослужащий во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщили в ГПК. Инцидент случился 15 января.

"На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются", - сообщили Sputnik в Пинском пограничном отряде в субботу.

Там уточнили, что этот рядовой доставлен в больницу, он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу.

"По службе он характеризуется положительно", – отметили в погранотряде.

Там уточнили, что пострадавший военнослужащий – уроженец города Борисова 2002 года рождения. С мая 2020 года и проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября 2020 года служит на пограничном посту "Мутвица".

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