|
Попытка суицида: военнослужащий Пинского погранотряда доставлен в больницу
16.01.2021 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ЧП в Пинском погранотряде, где военнослужащий во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщили в ГПК. Инцидент случился 15 января.
© Sputnik Макс Богданович / Тамара Беляева / Виктор Толочко
"На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются", - сообщили Sputnik в Пинском пограничном отряде в субботу.
Там уточнили, что этот рядовой доставлен в больницу, он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу.
"По службе он характеризуется положительно", – отметили в погранотряде.
Там уточнили, что пострадавший военнослужащий – уроженец города Борисова 2002 года рождения. С мая 2020 года и проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября 2020 года служит на пограничном посту "Мутвица".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавший проходит срочную военную службу в органах пограничной службы, с ноября на пограничном посту "Мутвица".
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)