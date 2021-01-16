Работали всю ночь: в Солигорске починили теплотрассу, пошло тепло в дома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Сотрудники коммунальной службы устранили прорыв теплотрассы в Солигорске. Практически во всех домах, которые были в зоне аварии, появилось отопление, сообщили Sputnik в местном ЖКХ.

Из-за прорыва теплотрассы в Сорлигорске почти 100 многоквартирных домов, несколько детских садов, магазинов, школа остались без теплоснабжения. Авария случилась сегодня ночью, сигнал поступил в 00:55.

"Работали всю ночь. Прорыв трубы ликвидирован. Пришлось заменять часть трубопровода", – рассказали Sputnik в субботу в Солигорской службе "ЖКХ "Комплекс ".

По словам собеседника агентства, уже практически во все дома дали тепло.

"Разводушили и пустили теплую воду в 70 многоквартирных домов, остается чуть более 20 домов. Мы работы завершаем, так что в ближайшие пару часов и в этих домах будут тепло", – сказали в ЖКХ Солигорска.

Там отметили, что сегодня суббота и в тех детских учреждениях, которые были в зоне прорыва теплотрассы, занятий не было. И там подача тепла уже восстановлена, добавил собеседник агентства. В ЖКХ уточнили, что теплотрассу минувшей ночью прорвало в районе вокзала.

"Это почти центр. Ведь у нас город небольшой, компактный", – сказал собеседник Sputnik.

По его словам, фонтан горячей воды, который бил из прорванной теплотрассы, был такой силы, что его могли видеть далеко от вокзала.

Рабочим, которые ликвидировали прорыв теплотрассы, пришлось работать в сильный мороз - минувшей ночью в Солигорске было почти минус 18 градусов.