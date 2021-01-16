В Брестской области пытался застрелиться солдат-срочник

Источник материала: Tut.by

Солдат-срочник, служивший в Пинском погранотряде попытался застрелиться, находясь в наряде по проверке документов. О его состоянии ничего не сообщается. О факте попытки самоубийства сообщили в Госпогранкомитете.

«15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия», — рассказали в ГПК.

В этот момент он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и была вызвана следственно-оперативная группа.

В ведомстве сообщили, что 18-летний рядовой с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту «Мутвица». По службе характеризуется положительно.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.