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В Брестской области пытался застрелиться солдат-срочник

16.01.2021 14:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солдат-срочник, служивший в Пинском погранотряде попытался застрелиться, находясь в наряде по проверке документов. О его состоянии ничего не сообщается. О факте попытки самоубийства сообщили в Госпогранкомитете.

«15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия», — рассказали в ГПК.

В этот момент он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и была вызвана следственно-оперативная группа.

В ведомстве сообщили, что 18-летний рядовой с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту «Мутвица». По службе характеризуется положительно.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

     
     
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    В ведомстве сообщили, что 18-летний рядовой с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту...
     
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