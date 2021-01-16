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В Сморгонском районе при пожаре тяжело пострадал трехлетний ребенок. СК проводит проверку

16.01.2021 16:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Раковцы загорелся двухквартирный дом. Трехлетнего мальчика и 56-летнего родственника доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС и Следственного комитета.


Фото: пресс-служба СК

Пожар произошел в одной из квартир двухквартирного одноэтажного деревянного дома, обложенного кирпичом. Еще до прибытия спасателей на улицу выбрались 56-летний брат хозяина с трехлетним пасынком брата.

Ребенок получил ожоги рук, ног и верхних дыхательных путей (около 50% тела), брат хозяина — ожоги тела и верхних дыхательных путей (около 37%). Мужчину с ребенком в тяжелом состоянии доставили в больницу.



Предварительной причиной пожара стало неисправное состояние электропроводки. По факту пожара Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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Пожар произошел в одной из квартир двухквартирного одноэтажного деревянного дома, обложенного кирпичом. Еще до прибытия спасателей на улицу выбрались 56-летний...
 
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