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Убийство в Любанском районе: "ревнивцу" грозит до 15 лет лишения свободы
16.01.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть мужчины, об этом сообщили в УСК по Минской области.
© Photo : СК Беларуси
29 июля около 23600 в агрогородке Сосны-2 Любанского района между 17-летним парнем и местным жителем завязался конфликт, который перерос в драку.
Причиной стала ревность. Молодой человек был в близких отношениях с супругой погибшего. Накануне преступления парень также договорился о встрече с возлюбленной. Но вечером домой вернулся супруг и началась драка. Молодой человек несколько раз ударил 30-летнего мужчину руками и ногами. В итоге тот потерял сознание.
Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Парня задержали сотрудники милиции. Обвиняемый находится под стражей.
По итогам расследования его действия квалифицированы по ч.3 ст.147 УК. Дело передано прокурору для направления в суд. Задержанному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
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Возникший на почве ревности конфликт перерос в драку - один из ее участников от полученных травм скончался.
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