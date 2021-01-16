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Убийство в Любанском районе: "ревнивцу" грозит до 15 лет лишения свободы

16.01.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть мужчины, об этом сообщили в УСК по Минской области.

© Photo : СК Беларуси
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29 июля около 23600 в агрогородке Сосны-2 Любанского района между 17-летним парнем и местным жителем завязался конфликт, который перерос в драку.

Причиной стала ревность. Молодой человек был в близких отношениях с супругой погибшего. Накануне преступления парень также договорился о встрече с возлюбленной. Но вечером домой вернулся супруг и началась драка. Молодой человек несколько раз ударил 30-летнего мужчину руками и ногами. В итоге тот потерял сознание.

Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Парня задержали сотрудники милиции. Обвиняемый находится под стражей. 

По итогам расследования его действия квалифицированы по ч.3 ст.147 УК. Дело передано прокурору для направления в суд. Задержанному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возникший на почве ревности конфликт перерос в драку - один из ее участников от полученных травм скончался.
 
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