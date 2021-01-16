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Марию Колесникову суд оставил на "володарке" до 8 марта

16.01.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову суд отказался выпустить из СИЗО номер 1. Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного политика на продление ей меры пресечения в виде нахождения под стражей до 8 марта.

Колесникову, которая проходит обвиняемой по уголовному делу Координационного совета оппозиции, на минувшей неделе этапировали из Жодино в Минск. На "володарке" с ней уже провели следственные действия - допрос, а также было несколько встреч с адвокатом. Ее защитник Людмила Казак и сама Колесникова подали ряд жалоб. В том числе и на продление ей на 2 месяца содержание под стражей.

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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"Суд сегодня отклонил жалобу адвоката. Мария Колесникова останется в СИЗО до 8 марта",- сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного заседания в Партизанском суде.

Защита Колесниковой и сама обвиняемая также подали жалобу на условия общения с адвокатом - встречи проходят в комнате, где раньше допрашивали приговоренных к исключительной мере наказания. Как ранее сообщала Sputnik адвокат политика Людмила Казак, в комнате для встреч установлено стекло, по ее мнению "это нарушает условия конфиденциальности встреч".

Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (он в настоящее время находится в СИЗО КГБ) и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана в сентябре. Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

21 декабря Генпрокуратура Беларуси дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").

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Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный политик встречалась с защитником в комнате, которая ранее служила для общения адвокатов со "смертниками".
 
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