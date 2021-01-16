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Марию Колесникову суд оставил на "володарке" до 8 марта
16.01.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову суд отказался выпустить из СИЗО номер 1. Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного политика на продление ей меры пресечения в виде нахождения под стражей до 8 марта.
Колесникову, которая проходит обвиняемой по уголовному делу Координационного совета оппозиции, на минувшей неделе
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
"Суд сегодня отклонил жалобу адвоката. Мария Колесникова останется в СИЗО до 8 марта",- сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного заседания в Партизанском суде.
Защита Колесниковой и сама обвиняемая также
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Оппозиционный политик встречалась с защитником в комнате, которая ранее служила для общения адвокатов со "смертниками".
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