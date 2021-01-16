Тройное ДТП с участием машины ГАИ произошло на МКАД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Авария с машиной Госавтоинспекции случилась на минской кольцевой автодороге, об этом рассказали в пресс-службе столичной ГАИ.

Инцидент произошел вечером 16 января. Автомобиль Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Стебенева. Водитель неправильно выбрал скорость движения, а также не учел погодные и метеорологические условия. В результате 40-летний мужчина не справился с управлением и врезался в патрульный Geely.

Сотрудники Госавтоинспекции в это время оформляли другое ДТП. От удара автомобиль по инерции сместился вперед и столкнулся с Citroen.

В результате аварии никто не пострадал.

В ГАИ напомнили водителям, что в зимних условиях необходимо учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия. Также следует двигаться с более низкой скоростью и максимально контролировать дорожную обстановку.

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