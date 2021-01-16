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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
17.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети в субботу, это случилось после срабатывания системы защиты генератора, об этом сообщило Telegram-канале министерство энергетики.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Отключение произошло в 19:02. В ведомстве отметили, что система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.
Радиационный фон в районе атомной электростанции находится в норме.
Островецкая АЭС
Беларусь завершает строительство АЭС в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.
Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Турбина первого блока Островецкой АЭС
После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок
Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.
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Радиационный фон в районе атомной электростанции находится в норме, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.
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