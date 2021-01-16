Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети в субботу, это случилось после срабатывания системы защиты генератора, об этом сообщило Telegram-канале министерство энергетики.

Отключение произошло в 19:02. В ведомстве отметили, что система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

Радиационный фон в районе атомной электростанции находится в норме.

Островецкая АЭС

Беларусь завершает строительство АЭС в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны . Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что стране нужна еще одна такая станция .

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть . Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность он был выведен 12 января.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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