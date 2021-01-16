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Котельная забарахлила: в Новой Боровой не работало отопление

17.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Проблемы с подачей тепла в жилые дома столичного микрорайона Новая Боровая устранены, сообщил Telegram-канал "А-100 Комфорт".

© Sputnik / Вадим Жернов
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По данным этой обслуживающей организации, проблемы в микрорайоне случились сегодня днем - уже второй раз за уходящую неделю. Сегодня в связи с аварией на котельной ГП "Минрайтеплосеть" в микрорайоне Новая Боровая временно отсутствовало отопление.

По данным обслуживающей организации, проблема устранена, пока показатели температуры и давления теплоносителя на вводах в здания не соответствуют температурному графику.

"Надеемся, в ближайшее время показатели теплоснабжения будут восстановлены в полном объеме и тепло больше не покинет Новую Боровую", - говорится в посте "А-100 Комфорт".

Жители Новой Боровой 14 января на день также оставались без тепла в домах - причиной тому указывалась также авария в котельной.

Напомним, что в ноябре жители микрорайона были без воды несколько дней, также ненадолго там в этот период пропадало и отопление.

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Теги: Минск
 
 
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Аварийная бригада с полудня работала над устроением неполадки, к вечеру проблемы с подачей тепла были устранены.
 
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