Котельная забарахлила: в Новой Боровой не работало отопление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Проблемы с подачей тепла в жилые дома столичного микрорайона Новая Боровая устранены, сообщил Telegram-канал "А-100 Комфорт".

По данным этой обслуживающей организации, проблемы в микрорайоне случились сегодня днем - уже второй раз за уходящую неделю. Сегодня в связи с аварией на котельной ГП "Минрайтеплосеть" в микрорайоне Новая Боровая временно отсутствовало отопление.

По данным обслуживающей организации, проблема устранена, пока показатели температуры и давления теплоносителя на вводах в здания не соответствуют температурному графику.

"Надеемся, в ближайшее время показатели теплоснабжения будут восстановлены в полном объеме и тепло больше не покинет Новую Боровую", - говорится в посте "А-100 Комфорт".

Жители Новой Боровой 14 января на день также оставались без тепла в домах - причиной тому указывалась также авария в котельной.

Напомним, что в ноябре жители микрорайона были без воды несколько дней , также ненадолго там в этот период пропадало и отопление .

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