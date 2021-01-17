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СК ищет женщину, вынесшую из магазина пуховик

17.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Следственный комитет разыскивает женщину, вынесшую из магазина пуховик.

По данным следствия, днем 19 сентября 2020 года подозреваемая зашла в один из магазинов на проспекте Дзержинского в Минске и похитила женскую пуховую куртку, стоимость которой составляет более 340 рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь, расследование ведет Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

Всех, кто располагает данными о личности девушки с ребенком, изображенной на фотографии, убедительно просят сообщить об этом по телефонам 8017 3929713 или 8044 500 31 11.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина зашла в магазин с ребенком и вынесла из него пуховик, этот момент сняла видеокамера.
 
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