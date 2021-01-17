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В Минской области за ночь при пожарах погибли 3 человека, в том числе 7-летний ребенок

17.01.2021 13:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области за ночь при пожарах погибли 3 человека — мужчина и женщина в Пуховичском районе и ребенок в Стародорожском районе, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 17 января поступило сообщение о возгорании дома в деревне Сетча Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 64-летней женщины и 44-летнего жителя соседней деревни.

Еще один трагический случай произошел этой ночью в агрогородке Старые Дороги Стародорожского района. При пожаре в жилом доме погиб 7-летний мальчик. Его 33-летняя мать доставлена в реанимацию. Второму ребенку, девочке в возрасте 12 лет, удалось спастись.

На местах происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи.

 
 
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В Минской области за ночь при пожарах погибли 3 человека - мужчина и женщина в Пуховичском районе и ребенок в Стародорожском районе, сообщает телеграм-канал...
 
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