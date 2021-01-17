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На пожаре в Стародорожском районе погиб семилетний ребенок

17.01.2021 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. На пожаре в жилом доме в агрогородке Старые Дороги (Стародорожский раонй) погиб 7-летний мальчик, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Его 33-летняя мать доставлена в реанимацию. Второй ребенок – 12-летняя девочка – смог спастись. 

Всего за минувшие сутки в Минской области пожары стали причиной гибели трех человек. Еще двое погибли в результате возгорания дома в деревне Сетча Пуховичского района – 64-летняя женщина и 44-летний житель соседней деревни.

По всем случаям СК проводит проверки, на места происшествия выезжали следственно-оперативные группы, назначен ряд экспертных исследований. По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи.

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Теги: Минск
 
 
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Всего за минувшие сутки в Минской области пожары стали причиной гибели трех человек, по всем случаям СК проводит проверки.
 
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В Минской области за ночь при пожарах погибли 3 человека, в том числе 7-летний ребенок
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