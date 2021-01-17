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На пожаре в Стародорожском районе погиб семилетний ребенок
17.01.2021 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв - Sputnik. На пожаре в жилом доме в агрогородке Старые Дороги (Стародорожский раонй) погиб 7-летний мальчик, рассказали в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Павел Лисицын
Его 33-летняя мать доставлена в реанимацию. Второй ребенок – 12-летняя девочка – смог спастись.
Всего за минувшие сутки в Минской области пожары стали причиной гибели трех человек. Еще двое погибли в результате возгорания дома в деревне Сетча Пуховичского района – 64-летняя женщина и 44-летний житель соседней деревни.
По всем случаям СК проводит проверки, на места происшествия выезжали следственно-оперативные группы, назначен ряд экспертных исследований. По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи.
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Всего за минувшие сутки в Минской области пожары стали причиной гибели трех человек, по всем случаям СК проводит проверки.
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