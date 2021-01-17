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Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
17.01.2021 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв - Sputnik. Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.
© REUTERS / AJENG DINAR ULFIANA
"В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом", – говорится в заявлении губернатора, которое цитирует агентство Anadolu.
Также сообщается, что начата операция по спасению 15 членов экипажа, которые находятся в трех спасательных шлюпках. Губернатор добавил, что спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.
Как заявили РИА Новости в посольстве РФ, погибших при крушении сухогруза, по предварительным данным, нет
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Начата операция по спасению 15 членов экипажа, которые находятся в трех спасательных шлюпках. Информации о погибших пока нет.
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