Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

"В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом", – говорится в заявлении губернатора, которое цитирует агентство Anadolu.

Также сообщается, что начата операция по спасению 15 членов экипажа, которые находятся в трех спасательных шлюпках. Губернатор добавил, что спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Как заявили РИА Новости в посольстве РФ, погибших при крушении сухогруза, по предварительным данным, нет