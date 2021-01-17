ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывалась ли финансовая поддержка участникам штурма Капитолия 6 января, передает NBC News.

ФБР тщательно изучает один из платежей, сделанный выходцем из Франции некоторым лидерам ультраправого движения накануне беспорядков. Речь идет примерно о полумиллионе долларов в биткоинах.

Информацию предоставила компания, которая занимается анализом криптовалютных переводов.

Телеканал NBC News ссылается на действующего и бывшего сотрудников ФБР.

Как указывают источники, власти США полагают, что имеются свидетельства попыток со стороны некоторых стран оказать "политическим экстремистам" тайную поддержку.

6 января после призыва со стороны Дональда Трампа его сторонники прорвались в здание Капитолия. Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до вступления в должность избранного президентом США Джо Байдена. Инаугурация состоится 20 января.

Федеральная прокуратура США заявила, что количество уголовных дел по факту штурма здания конгресса США будет исчисляться сотнями.

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